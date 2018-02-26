Республиканская библиотека для слепых стала лауреатом премии имени Бианки

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Проект Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих «Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки незрячим» стал лауреатом Международной литературной премии имени В. Бианки. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Награждение прошло в Беларуси. Лауреатов чествовали в четырех номинациях: «Произведения взрослых авторов», «Произведения юных авторов», «Произведения коллектива авторов», «Библиотечные экологические проекты».

В этом году в творческом конкурсе приняли участие 800 человек из 18 стран. Из них только 48 участников стали дипломантами и лауреатами, в том числе Республиканская библиотека для слабовидящих. Ее проект оказался лучшим в категории «Библиотечные экологические проекты».

Премия была учреждена в 2015 году с целью поиска талантливых авторов среди детей и молодежи, пишущих произведения о природе и животных, а также для поощрения библиотек, занимающихся экологическими программами.