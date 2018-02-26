Студентка КФУ стала лучшей в конкурсе «Ана теле»

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Студентка КФУ Лариса Долгова стала лучшей во всероссийском конкурсе «Ана теле». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс завершился в Уфе. В профмастерстве сразились студенты из Башкирского государственного университета, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, Казанского федерального университета и Елабужского института КФУ.

Лариса Долгова учится на четвертом курсе Высшей школы татаристики и тюркологии имени Г. Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ.