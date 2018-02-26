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Рустем Ямалиев: Надеемся, что Алина Загитова поможет в деле сохранения татарского языка

26 февраля 2018, 21:34

Рустем Ямалиев: Надеемся, что Алина Загитова поможет в деле сохранения татарского языка По мнению координатора московского клуба «Татарский штаб», молодые люди должны знать татарский язык.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Дина Юсупова). Современная молодежь должна знать татарский язык. И есть надежда, что олимпийская чемпионка Алина Загитова поможет в этом деле. Об этом заявил координатор московского клуба «Татарский штаб» Рустем Ямалиев, который стал одним из встречающих спортсменку в аэропорту «Шереметьево».

«Сейчас мы больше работаем с молодежью. Молодые люди должны знать татарский язык. Надеемся, что Алина Загитова поможет нам в этом деле. Мы встретили ее в футболках с национальными узорами, с флагом Татарстана в руках. Подарили ей нашу футболку и бокал. Есть надежда, что Алина протянет нам руку помощи, когда мы пригласим ее в татарскую школу. Цель такая – показать, что татары достойны защищать честь нашей страны и с гордостью говорить на татарском языке», – отметил Рустем Ямалиев.

Председатель попечительского комитета Совета муфтиев России Фарит Фарисов также поделился мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Мы все вместе одновременно скажем Алине три слова на татарском. Честно говоря, встречающих будет очень много. Поэтому мы планируем позже, через некоторое время, организовать отдельную встречу с Алиной. Алина должна знать: если бы у нее не было таких предков, она не была бы Алиной Загитовой!» – заявил Фарисов.


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