В Дрожжановском районе Татарстана открыли новый ФАП

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В деревне Татарские Тюки Дрожжановского района Татарстана торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом пишет местная газета «Родной край».

Участие в церемонии открытия приняли и. о руководителя исполкома района Марат Гафаров, главный врач Дрожжановской ЦРБ Ильмас Шигабутдинов и другие официальные лица.

Марат Гафаров в своей речи заметил, что и благодаря открытию данного ФАПа медицинская помощь будет приближена к населению и станет более доступной. При этом он напомнил, что всего за три года в муниципалитете построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов.

«Сегодня в деревне действительно праздник. И это стало возможным благодаря поддержке и помощи руководства республики», – добавил и. о. руководителя исполкома.

Символические ключи от здания главврачу ЦРБ передал руководитель строительной организации «Дорхан Лаишево» Павел Пегасов. От имени сельчан выступил местный житель Нурулла Шарафутдинов.

Деревня Татарские Тюки расположена неподалеку от границы с Чувашией. В населенном пункте проживают 150 человек. Работают сельский клуб, библиотека, мечеть. Селение известно с 1665 – 1667 годов.