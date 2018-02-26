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Челнинцы стали призерами первенства Татарстана по плаванию

26 февраля 2018, 20:59

Участниками прошедших в Казани соревнований стали юноши 13 – 14 лет и девушки 11 – 12 лет.
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(Набережные Челны, 26 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Спортсмены из Набережных Челнов стали призерами первенства Татарстана по плаванию «Веселый дельфин».

Состязания прошли в Казани, в них приняли участие 13 – 14 лет и девушки 11 – 12 лет. Они были необходимы пловцам, чтобы отобраться на всероссийские соревнования, которые пройдут с 11 по 15 апреля в Санкт-Петербурге.

Победительницей по сумме трех дистанций (200 м комплексное плавание, 800 м вольный стиль, 100 м на спине, многоборье) стала Татьяна Чугурова. Также победителем на дистанции 100 м вольным стилем стал Марат Шафигуллин, а на дистанции 100 м на спине – Андрей Настин.

Софья Рычкова, Альбина Сираева, Полина Вотинова и Ралина Гилязова показали лучший результат в эстафете 4 по 50 м вольным стилем.


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