Челнинцы стали призерами первенства Татарстана по плаванию

(Набережные Челны, 26 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Спортсмены из Набережных Челнов стали призерами первенства Татарстана по плаванию «Веселый дельфин».

Состязания прошли в Казани, в них приняли участие 13 – 14 лет и девушки 11 – 12 лет. Они были необходимы пловцам, чтобы отобраться на всероссийские соревнования, которые пройдут с 11 по 15 апреля в Санкт-Петербурге.

Победительницей по сумме трех дистанций (200 м комплексное плавание, 800 м вольный стиль, 100 м на спине, многоборье) стала Татьяна Чугурова. Также победителем на дистанции 100 м вольным стилем стал Марат Шафигуллин, а на дистанции 100 м на спине – Андрей Настин.

Софья Рычкова, Альбина Сираева, Полина Вотинова и Ралина Гилязова показали лучший результат в эстафете 4 по 50 м вольным стилем.