(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Мамадышском районе Татарстана прошли мероприятия республиканского партийного проекта «Дни "Единой России"». В них принял участие Председатель Государственного Совета РТ, секретарь Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Мероприятия проходили на 12 площадках и касались сфер здравоохранения, образования и культуры, работы сельских поселений, общественных организаций и других отраслей. Также был организован выездной прием региональной общественной приемной Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с участием депутатов федерального, республиканского и местного уровней.

Координатор «Дней "Единой России"», депутат Госсовета РТ Разия Садыкова отметила, что проект, который реализуется на протяжении нескольких лет, доказал свою востребованность и эффективность. «Проект в первую очередь направлен на то, чтобы оказать реальную помощь жителям республики. Это именно живой и непосредственный контакт, когда мы, депутаты, руководители министерств и ведомств республики, можем получить достоверную информацию о проблемах и вопросах, пожеланиях и предложениях жителей района», – подчеркнула она.

Садыкова сообщила, что за день специалисты РКБ осмотрели 265 жителей, включая 203 детей. «Сегодня мы услышали много благодарственных слов от жителей, которые говорят, что не нужно выезжать в Казань, тратить дополнительное время и финансовые средства. Помощь пришла непосредственно на место», – заявила она.

Участвуя в мероприятиях партийного проекта, Фарид Мухаметшин встретился со студентами политехнического колледжа. Он рассказал, что с интересом ознакомился с работой поискового отряда этого учебного заведения. «Через найденные предметы быта, экспонаты вы рассказываете о судьбах наших отцов и дедов. Это благородное дело, которое призывает нас помнить о вчерашнем дне», – заметил он.

«Год начинается с выборов Президента страны. Очень приятно, что молодые люди, которые сидят в этом зале, впервые пойдут на избирательные участки. Это наша обязанность – быть политически активными. Вы вступаете в такую жизнь, когда надо иметь и собственное мнение, и воспользоваться правом отдать свой голос за кандидата, которому вы доверяете больше», – обратился глава парламента к студентам.

Кроме того, Мухаметшин вручил паспорта юным гражданам района. Студенты же политехнического колледжа смогли пообщаться с пилотами легендарной команды «КАМАЗ-Мастер». Пилоты Андрей Каргинов и Антон Шибалов провели акцию «Пожелания Президенту». Жители района подходили к специально оборудованному стенду и оставляли свои предложения будущему лидеру страны. Гонщики также ответили на вопросы студентов колледжа.

В беседе с журналистами Председатель Госсовета РТ отметил, что партия «Единая Россия» усиливает работу с молодыми людьми в социальных сетях, где «внешним силам легче всего навязать протестные настроения и искусственно создать негативную повестку». «Некоторые оппозиционные политические силы через создание негатива пытаются снизить явку на выборах. Мы проводим большую работу для того, чтобы привлечь нашу молодежь к обсуждению текущих и перспективных вопросов развития районов нашей республики, Татарстана и России в целом», – сказал он.