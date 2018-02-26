Свищев объяснил высокую концентрацию мельдония в пробах Крушельницкого

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Высокая концентрация мельдония в допинг-пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого свидетельствует о разовом применении запрещенного препарата. Об этом заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, передает «Р-Спорт».

«Это разовый прием, подброс. Известно, что достаточно даже кристалликом поводить по стакану, из которого будет пить спортсмен, или по бутылочке», – подчеркнул он.

При этом, по словам Свищева, мельдоний попал в организм российского атлета в ходе сборов в Японии. 22 января Крушельницкий сдал допинг-тест, не выявивший наличия запрещенного препарата. С 23 января по 4 февраля он находился в Японии, после чего приехал уже в южнокорейский Пхенчхан, где и сдал 12-го числа пробу, выявившую употребление допинга.

Президент Федерации керлинга добавил, что возглавляемая им организация написала в Следственный комитет России, который скоро начнет следственные действия в связи с инцидентом, передает РБК.

Ранее сообщалось, что после первой сдачи допинг-теста концентрация мельдония в крови керлингиста составила 8069 нг/мл. После повторной проверки она снизилась до 5721 нг/мл. Это гораздо больше, чем обычно.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте. Однако затем они лишились ее из-за обнаруженного в крови спортсмена допинга.