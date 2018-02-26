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Политика, Общество

Украинскую детскую писательницу возмутило число говорящих по-русски в Киеве

26 февраля 2018, 19:56

Лариса Ницой известна преимущественно скандальными высказываниями на тему межнациональных отношений.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Известная преимущественно сделанными в последнее время скандальными заявлениями на тему межнациональных отношений украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась количеством людей, живущих в Киеве и говорящих на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook’е.

«Сын позвал в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной тамбов», – рассказала она о своем походе в кинотеатр, расположенный в одном из торговых центров столицы Украины.

«Откуда? Откуда взялись все эти люди? Министр просвещения утверждает, что школ с тамбовским языком все меньше. Кто штампует этих тамбовцев и на какой фабрике? <…> Откуда берется это море?», – не удержалась Ницой от риторических вопросов. 


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