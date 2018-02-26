Украинскую детскую писательницу возмутило число говорящих по-русски в Киеве

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Известная преимущественно сделанными в последнее время скандальными заявлениями на тему межнациональных отношений украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась количеством людей, живущих в Киеве и говорящих на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook’е.

«Сын позвал в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной тамбов», – рассказала она о своем походе в кинотеатр, расположенный в одном из торговых центров столицы Украины.

«Откуда? Откуда взялись все эти люди? Министр просвещения утверждает, что школ с тамбовским языком все меньше. Кто штампует этих тамбовцев и на какой фабрике? <…> Откуда берется это море?», – не удержалась Ницой от риторических вопросов.