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Президент РТ встретился в Казани с замглавы Минэкологии РФ

26 февраля 2018, 19:22 , Фото: president.tatarstan.ru

Президент РТ встретился в Казани с замглавы Минэкологии РФ На встрече в том числе шла речь о сохранении водоемов и предотвращении их загрязнения.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Сергеем Ястребовым в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

Встреча с заместителем Министра природных ресурсов и экологии РФ С.Н. Ястребовым

В ходе встречи собеседники затронули вопросы экологии и защиты окружающей среды. Также шла речь о сохранении водоемов и предотвращении их загрязнения, отмечается в сообщении.

Встреча с заместителем Министра природных ресурсов и экологии РФ С.Н. Ястребовым

Замглавы Минэкологии РФ прибыл в Казань для участия в круглом столе Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, посвященном мероприятиям по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги.


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