Президент РТ встретился в Казани с замглавы Минэкологии РФ

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Сергеем Ястребовым в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи собеседники затронули вопросы экологии и защиты окружающей среды. Также шла речь о сохранении водоемов и предотвращении их загрязнения, отмечается в сообщении.

Замглавы Минэкологии РФ прибыл в Казань для участия в круглом столе Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, посвященном мероприятиям по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги.