Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» предложил создать производство эпоксидной смолы

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев предложил открыть в ОЭЗ завод по производству эпоксидной смолы из бисфенола А. В России за год пока производится лишь 8,6 тыс. т этого вещества, а еще 38,8 тыс. т импортируется.

Шагивалеев рассказал о возможных новых проектах в области нефтехимии на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

В частности, гендиректор ОЭЗ «Алабуга» предложил создать переработку карбамида в меламин. Сегодня при цене килограмма сырья примерно в 15,6 тыс. рублей килограмм меламина стоит около 113,6 тыс. рублей, напомнил он.

Также Шагивалеев упомянул перспективы производства из аммиака метилендифенилдиизоцианата (МДИ), 113,3 тыс. т которого Россия импортирует ежегодно, а из толуола – толуилендиизоцианата (ТДИ), свыше 39 тыс. т которого ввозится в год в страну из-за рубежа. Предложил он организовать и ряд других предприятий.

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» намерен перейти от привлечения к выращиванию новых инвесторов и создавать отсутствующие в РФ производства. Эта инициатива нашла поддержку у Президента РТ Рустама Минниханова.

«Развивать экспортный потенциал, в том числе в пищевой промышленности, исходя из имеющегося у нас сырья, продуктов. У нас полный набор нефтехимических продуктов, за исключением отдельных позиций», – рекомендовал лидер республики.