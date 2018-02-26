«Ак Барс» собрался в полном составе только за сутки до матча с «Торпедо»

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Завтра в 19 часов казанский «Ак Барс» проведет на своей площадке первый после олимпийского антракта матч в чемпионате КХЛ. В полном составе «барсы» собрались только за сутки до игры.

В хоккейном турнире Олимпиады в Пхенчхане принимали участие четверо легионеров «Ак Барса»: шведский форвард Антон Ландер, финский защитник Атте Охтамаа, чешский нападающий Иржи Секач и канадский форвард Роб Клинкхаммер.

Вылетевшие на первой стадии плей-офф Охтамаа и Ландер вернулись в Казань еще на прошлой неделе. Клинкхаммер и Секач стали участниками матча за третье место, в котором родоначальники хоккея со счетом 6:4 одолели чехов. Так что бронзовый призер олимпиады Клинкхаммер прилетел в Казань сегодня вечером, а Секач – сегодня днем.

Решать, кому из недавних олимпийцев играть с нижегородским «Торпедо», предстоит наставникам «Ак Барса». Впрочем, маловероятно, что Клинкхаммер и Секач будут завтра в оптимальном состоянии из-за реакклиматизации.

«Ак Барс» с 97 очками после 54 матчей занимает сейчас первое место в конференции «Восток». В регулярном чемпионате КХЛ казанцам осталось провести два матча: 27 февраля – дома с «Торпедо», а 1 марта – в Уфе с «Салаватом Юлаевым».