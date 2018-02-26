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Президенту РТ представили новую технологию получения суперконструкционных полимеров

26 февраля 2018, 18:48 , Фото: president.tatarstan.ru

Президенту РТ представили новую технологию получения суперконструкционных полимеров Рустам Минниханов предложил отправить в Нальчик специалистов «Татнефти» и «Казаньоргсинтеза» для изучения износостойких полимеров.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новой технологией получения суперконструкционных полимеров на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», сообщает пресс-служба главы республики.

О новой технологии рассказала руководитель лаборатории прогрессивных полимеров Кабардино-Балкарского государственного университета Светлана Хаширова.

Заседание Совета директоров ОАО &quot;Татнефтехиминвест-холдинг&quot;

Изделия из суперконструкционных полимеров устойчивы к износу, химически инертны, прочны, морозостойки. Их отличает отсутствие магнитных свойств, теплопроводности и электропроводности. Масса изготовленного из этих полимеров изделия на 70 процентов меньше, чем у аналогичного изделия из стали.

Суперконструкционным полимерам можно найти применение в таких сферах, как авиастроение, производство военной и космической техники, электроника, робототехника, электротехника, автомобилестроение и медицина. При этом в России пока они не производятся.

Заседание Совета директоров ОАО &quot;Татнефтехиминвест-холдинг&quot;

«Татарстан как самый крупный производитель пластмасс и каучуков очень заинтересован в таких решениях. Новые материалы, композиты занимают все большую долю в машиностроении, производстве автомобилей, самолетов», – отметил после сообщения о полимерах Рустам Минниханов.

Заседание Совета директоров ОАО &quot;Татнефтехиминвест-холдинг&quot;

Президент РТ предложил отправить в Кабардино-Балкарский университет специалистов ПАО «Татнефть», «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» для изучения новой перспективной технологии.


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