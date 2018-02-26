Россия предложила создать гуманитарные коридоры в районе сирийского Эт-Танфа

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Российская сторона предлагает организовать гуманитарные коридоры из лагеря беженцев Рукбан в районе контролируемого Соединенными Штатами сирийского населенного пункта Эт-Танф. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, передает РИА «Новости».

При этом глава Минобороны заметил, что пригород Дамаска Восточная Гута не является единственным очагом проблем, затрагивающих мирных жителей. Таковым он назвал и Рукбан.

В связи с этим, пояснил Шойгу, и было выдвинуто предложение создать здесь гуманитарные коридоры и ввести гуманитарные паузы, чтобы «мирные граждане беспрепятственно могли вернуться в свои дома и начать восстанавливать мирную жизнь.

В районе Эт-Танфа США создали военную базу. Окрестности же ее контролируют отряды сирийских повстанцев из различных группировок. Ранее здесь американцы уже несколько раз наносили удары по сирийским правительственным войскам и их союзникам, наступавшим на их позиции. Сейчас крупномасштабные боевые действия в этом регионе не ведутся.