Ценителей классического искусства ждет знакомство с творчеством Брюллова в Казани

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). 1 марта в главном здании Государственного музея изобразительных искусств РТ состоится очередной «Музыкальный четверг в Белокаминном зале». В его программе, состоящей из двух отделений, рассказ о жизни и творчестве художника Карла Брюллова, а также вокальный концерт, сообщает сайт Министерства культуры РТ.

О знаменитом живописце Карле Брюллове, авторе целого ряда шедевров в жанре камерного и парадного портрета, создателе всемирно известной картины «Последний день Помпеи» (находящейся в собрании Русского музея) расскажет старший научный сотрудник ГМИИ РТ Роман Гатилов.

После антракта выступит обладатель гран-при международного конкурса «Весенняя волна» Алла Сопрано и лауреат международных конкурсов, концертмейстер Казанской государственной консерватории Татьяна Железных. В их исполнении прозвучат арии из опер «Свадьба Фигаро» и «Бастьен и Бастьенна» Моцарта, «Порги и Бесс» Гершвина, а также из оперетт «Парижская жизнь» Оффенбаха и «Летучая мышь» Штрауса.

Кстати, в коллекции музея есть 3 картины Брюллова. Одна из них, «Портрет архитектора Алексея Максимовича Горностаева», находится в постоянной экспозиции.

Главное здание ГМИИ РТ расположено в Казани по адресу: ул. К. Маркса, д. 64. Начнется мероприятие в 18.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (843)236-69-31 и 8-917-279-45-97.