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«Татнефть» отметила положительный эффект от исключения монополизма в поставках

26 февраля 2018, 18:26 , Фото: president.tatarstan.ru

«Татнефть» отметила положительный эффект от исключения монополизма в поставках Президент РТ Рустам Минниханов ознакомился с итогами деятельности дочерних компаний на заседании совета директоров ПАО «Татнефть».
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). На заседании совета директоров ПАО «Татнефть» были отмечены успехи от реализации стратегии материально-технического обеспечения (МТО) 2013 года, исключения монополизма в поставках, введения в 2015 году единого стандарта организации закупок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Заседание Совета директоров ПАО &quot;Татнефть&quot;

Заседание совета директоров «Татнефти» под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось сегодня, 26 февраля. Участники мероприятия ознакомились с результатами деятельности дочерних компаний по РСБУ за девять месяцев 2017 года.

Совет директоров решил совершенствовать организационную структуру МТО путем централизации служб материально-технического обеспечения структурных и дочерних предприятий.

Заседание Совета директоров ПАО &quot;Татнефть&quot;

Общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» по итогам работы за 2017 год назначено на 22 июня 2018 года. Оно пройдет в альметьевском ДК «Нефтьче».


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