В Татарстане в этом году отремонтируют 27 зданий ветеринарных объединений

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане в этом году будут отремонтированы 27 объектов по программе ремонта зданий ветеринарных объединений. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Среди объектов, которые будут отремонтированы в этом году, – ветеринарная лаборатория Нурлатского районного государственного ветеринарного объединения.

В прошлом году здесь полностью заменили систему отопления и электропроводку. В этом году строители уже успели выполнить демонтаж дверей, пластиковых перегородок, кафельной плитки на стенах и на полу в кабинетах, где ожидается ремонт.

Несмотря на ремонт, лаборатория продолжает работать. «Ведутся сезонные мероприятия – противоэпизоотические исследования крови на лейкоз. Также в числе первостепенных задач – довести до конца работы в серологическом отделе. Поэтому все делаем одновременно», – рассказал начальник Нурлатского райветобъединения Раниль Шарапов.