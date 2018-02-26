(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). По факту гибели рабочего на стройке в Набережных Челнах заведено уголовное дело, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что рано утром 26 февраля на одной из стройплощадок в Челнах случилось ЧП – под рухнувшей бетонной плитой погиб 60-летний сварщик.

По данному факту СУ Следственного комитета России по РТ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». По предварительной версии, трагедия произошла по вине третьего лица, нарушившего правила безопасности на стройобъекте.

В офисе строительной компании «Домкор» проходят обыски. Расследование дела продолжается.