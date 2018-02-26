Ляйсан Утяшева случайно засветила лицо двухлетней дочери

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Чемпионка по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева случайно показала лицо своей двухлетней дочери Софии.



Супруги Павел Воля и Ляйсан не показывают своих детей общественности, редко делятся подробностями личной жизни. Недавно гимнастка рассказала в «Сториз», что старается привить детям любовь к спорту. Каждое утро сын, дочь и муж Утяшевой делают зарядку. А если семья отдыхает на море, то все вместе устраивают пробежку по берегу. На фото Ляйсан случайно показала лицо дочери, когда та, одетая в розовую пачку, играла с лентой. «Гимнастка?» – подписала кадр Утяшева.





Напомним, 6 мая 2015 года у Ляйсан Утяшевой и Павла Воли родилась дочка, которую назвали Софией. Девочка появилась на свет в той же клинике (Memorial Regional Hospital), что и предыдущий ребенок пары – Роберт. Гимнастка не показывает своих детей, потому что боится привлечь внимание недобрых людей к малышам.



Ляйсан Утяшева является легендой мировой гимнастики, шестикратной победительницей Кубка мира, чемпионкой мира и Европы, ведущей шоу «Танцы» на ТНТ.