(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Петербурге преподаватель избежал срока за совращение ученицы, женившись на ней, сообщает РИА Новости.

Отношения между дирижером и несовершеннолетней флейтисткой начались четыре года назад, когда девочке было всего 14 лет. По данным СМИ, связь между девушкой и преподавателем была по обоюдному согласию. Родители подростка узнали о порочной связи только, когда дочь забеременела и сделала аборт. Они сразу же написали заявление в полицию.

Как только история получила огласку, 55-летний дирижер Юрий Бондаренко был уволен из лицея. В отношении него было заведено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Судом признал экс-преподавателя лицея виновным и приговорил к одному году лишения свободы. А ещё Бондаренко в течение трех лет не сможет заниматься преподавательской деятельностью.

Пока длилось разбирательство, Бондаренко оформил официальный брак с юной флейтисткой, что помогло ему избежать реального наказания за свои поступки. Мужчина был освобожден в зале суда.