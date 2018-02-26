Глава ЦБ РФ: Постараемся быстрее выводить на рынок санированные банки

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Банк России намерен выводить санируемые банки на рынок как можно быстрее. Об этом заявила руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Мы будем стараться быстрее выводить на рынок санированные банки. Многие высказывают мнение, что это нельзя сделать быстро, что мы не будем торопиться это делать... Перед менеджментом санируемых банков мы ставим в качестве одного из показателей эффективности… в том числе быстрее выводить на рынок», – отметила она в ходе заседания межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

Санацией кредитных организаций занимается Фонд консолидации банковского сектора, находящийся под контролем регулятора. Фонд оздоравливает «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, а также банк «Советский».

В этих банках используется новый механизм санации, который предполагает продажу банков рыночному инвестору после их финансового оздоровления. Однако Промсвязьбанк будет передан государству, так как он выбран в качестве опорного банка для сопровождения гособоронзаказа и крупных госконтрактов.