Число зарегистрированных безработных в РФ возросло почти на 1 процент за неделю

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Число официально зарегистрированных безработных в РФ за прошедшую неделю возросло на 0,9 процента и составило 800 630 человек, сообщают «Аргументы и факты». При этом общее число официально зарегистрированных безработных по сравнению с прошлым годом уменьшилось — показатель за аналогичный период времени 2017 года составлял 927 380 человек.

Количество безработных возросло в Республике Тыва, Республике Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской и Тульской областях. В то же время оно немного снизилось в Липецкой, Калужской, Самарской и Мурманской областях.

Помимо тех, кто вообще не имеет работы, зарегистрировано 129 337 человек, находящихся в вынужденных отпусках или работающих неполный день. В то же время работодатели заявили в службу занятости о наличии 1,4 млн вакансий.