Новый внедорожник Lada 4×4 NG будет выпускаться на заводе альянса Renault-Nissan в Бразилии

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Легендарный российский внедорожник Lada 4×4 (бывшая «Нива») вскоре вернется в южноамериканские автосалоны. Причем производить машину будут в Бразилии, на заводе альянса Renault-Nissan, пишет журнал «За рулем».

Но это будет не тот «проходимец», который выпускается сейчас, а его смена — автомобиль второго поколения, обозначенный внутризаводским индексом NG (New Generation). АВТОВАЗ пока не рассказывает о новинке, но подробности о ней уже появились в бразильской прессе, например, Gazeta de Povo утверждает, что собирать новую «Ладу» будут на местном заводе, принадлежащем альянсу Renault-Nissan.

Такой выбор не случаен, ведь новая Lada 4×4 создается на базе прославившегося надежностью и проходимостью кроссовера Renault Duster второго поколения. На АВТОВАЗЕ эту платформу укоротят и модернизируют с целью сохранения внедорожных качеств легендарной «Нивы».

Кроме того, у Lada 4×4 NG будет поперечное расположение двигателя. По словам представителей АВТОВАЗа, это — «глобальная тенденция полноприводных SUV мощностью до 200 л. с.». Отечественных моторов у новинки нет: базовым станет 1,6-литровый 16-клапанный бензиновый двигатель HR16 (он же Н4М), что позволит оснастить машину автоматической трансмиссией. Что это будет — АКПП, «робот» или вариатор, пока неизвестно. Нет информации и о дизайне Lada 4×4 NG, но представители завода говорили о том, что его необходимо вписать в нынешнюю стилистику, сохранив при этом узнаваемость.

В СМИ ходят слухи, что премьера внедорожника пройдет в августе 2020 года на Московском международном автосалоне, после чего он сразу пойдет в производство.

Напомним, что в этом случае АВТОВАЗ фактически возвращается в Южную Америку. В 90-х годах там продавались Lada Samara, «Жигули» и «Нива». Стоили они немного, но вызывали нарекания плохим качеством сборки и окраски и отсутствием адаптации к бензиново-спиртовой смеси, на которой, в основном, ездят бразильцы. Но машины из Тольятти пользовались стабильным спросом, а проходимость «Нивы» ценилась так же, как и везде, где с ней знакомы.