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Политика

Европейский союз продлит санкции в отношении России на полгода

26 февраля 2018, 16:36

Решение о продлении санкций будет принято Советом ЕС до 15 марта.

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Санкции Европейского союза в отношении 150 физических лиц и 38 организаций из РФ продлены на полгода, сообщает ТАСС.

Решение об этом утверждено Комитетом постоянных представителей ЕС 21 февраля. Формальное же решение о продлении санкций Совет Евросоюза примет до 15 марта.

Оно будет утверждено по окончании всех связанных с ним национальных процедур. Само решение выносится в рамках письменной процедуры, для чего собирать министров иностранных дел стран — членов ЕС не нужно.


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