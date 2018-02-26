Европейский союз продлит санкции в отношении России на полгода

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Санкции Европейского союза в отношении 150 физических лиц и 38 организаций из РФ продлены на полгода, сообщает ТАСС.
Решение об этом утверждено Комитетом постоянных представителей ЕС 21 февраля. Формальное же решение о продлении санкций Совет Евросоюза примет до 15 марта.
Оно будет утверждено по окончании всех связанных с ним национальных процедур. Само решение выносится в рамках письменной процедуры, для чего собирать министров иностранных дел стран — членов ЕС не нужно.