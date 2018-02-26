С жены Аршавина сняли обвинения в угрозах казахстанской модели

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Казахстана прекратила уголовное дело в отношении Алисы Аршавиной, жены футболиста Андрея Аршавина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Алматы.

Заявление на супругу Андрея Аршавина подала казахстанская модель Ольга Семенова. По словам модели, Аршавина бурно отреагировала на видео в Сети, где футболист обнимает ее. После этого жена игрока угрожала отрезать пальцы Семеновой и подбросить ей наркотики. В итоге против Аршавиной возбудили уголовное дело по статье «Угроза».

Журналистка Алиса Казьмина и российский футболист Андрей Аршавин поженились 1 сентября 2016 года. В феврале 2017 года у них родилась дочь Есения. Спустя год после свадьбы стало известно о желании супругов развестись, однако в ноябре 2017-го Аршавин помирился с женой.

В начале этого года Алиса Аршавина, называя себя майором ФСБ, пыталась оказать давление на экипаж самолета рейса Москва – Алматы. В итоге женщину вместе с детьми и няней сняли с рейса за деструктивное поведение.