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С жены Аршавина сняли обвинения в угрозах казахстанской модели

26 февраля 2018, 17:53

В Казахстане закрыли уголовное дело против Алисы Аршавиной – супруги выступающего за алматинский клуб «Кайрат» футболиста.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Казахстана прекратила уголовное дело в отношении Алисы Аршавиной, жены футболиста Андрея Аршавина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Алматы.

Заявление на супругу Андрея Аршавина подала казахстанская модель Ольга Семенова. По словам модели, Аршавина бурно отреагировала на видео в Сети, где футболист обнимает ее. После этого жена игрока угрожала отрезать пальцы Семеновой и подбросить ей наркотики. В итоге против Аршавиной возбудили уголовное дело по статье «Угроза».

Журналистка Алиса Казьмина и российский футболист Андрей Аршавин поженились 1 сентября 2016 года. В феврале 2017 года у них родилась дочь Есения. Спустя год после свадьбы стало известно о желании супругов развестись, однако в ноябре 2017-го Аршавин помирился с женой.

В начале этого года Алиса Аршавина, называя себя майором ФСБ, пыталась оказать давление на экипаж самолета рейса Москва – Алматы. В итоге женщину вместе с детьми и няней сняли с рейса за деструктивное поведение.


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