Асгат Сафаров: Татарстанцы должны иметь возможность проголосовать и за рубежом

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Помочь принять участие в выборах Президента России соотечественникам, которые 18 марта окажутся за пределами страны, поручили сегодня представителям Татарстана за рубежом. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел РФ в Казани Радик Вахитов.

Соответствующее поручение дал сегодня руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров во время совещания в Казани с представителями РТ в зарубежных странах и в субъектах Федерации. Он подчеркнул, что граждане должны иметь возможность реализовать свое конституционное право, где бы они ни находились.

Также в ходе совещания, прошедшего при участии руководителей ряда министерств Татарстана, были подведены итоги работы представительств РТ в регионах РФ и за пределами страны в 2017 году и поставлены задачи на предстоящий год.