Китайский кроссовер будут собирать в России

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Липецкий завод китайской марки Changan в ближайшее время начнет выпуск кроссовера CS75, сообщает Автостат. Российские продажи модели китайской сборки стартовали в конце 2017 года, тем не менее уже ведутся работы по корректировке производственной линии на заводе в Липецке.

Цена новинки — до 1,5 млн рублей. Кроссовер, оснащенный мощным 1,8-литровым бензиновым турбомотором, предлагается в различных конфигурациях: с передним или полным приводом.

Это не первый китайский паркетник, который станут собирать в России: на конвейере завода в Липецке уже выпускают компактный городской кроссовер CS35.