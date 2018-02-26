Гидрометцентр РТ: Жители Казани пережили самую холодную ночь за эту зиму

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ, Наталья Рыбакова). Прошедшая ночь в Казани стала самой холодной за весь зимний период 2017-2018 годов. Столбики термометров в Авиастроительном районе города опустились до 29,4 градуса мороза. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Гидрометцентре РТ.

«В 2011 году в эту ночь было еще холоднее. По данным метеостанции "Казань-Сокол", температура в Авиастроительном районе города понижалась до 31,7 градуса. Абсолютный рекорд по Казани на эту дату составляет 33,8 градуса мороза – такая температура отмечалась в городе в 1898 году», – сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

С 23 февраля на территории республики отмечается очень холодная погода с минимальными температурами в ночные часы до 20 – 25 градусов мороза, в отдельных районах при прояснениях – до 30 градусов мороза. В дневные часы столбик термометра поднимается не выше -10, -17 градусов, среднесуточные температуры на 5 – 10 градусов ниже нормы.

Еще более холодная погода в конце февраля в последний раз отмечалась в Татарстане в 2011 году. Тогда температура в ночные часы понижалась до 25 – 30 градусов ниже нуля, местами – до 38 градусов. При этом период аномально-холодной погоды сохранялся всю вторую половину февраля и начало марта.

«В ближайшие сутки ситуация изменится. Смещающийся с юга циклон внесет свои коррективы. 27 февраля в республике ожидаются метель и снег, ночью на востоке Татарстана сильный. Температуры в ночные часы составят 12 – 17 градусов, при прояснениях – до -24. Максимальные температуры 27 февраля днем составят от -10 до -15 градусов, на западе – до -18 градусов», – отметили в Гидрометцентре РТ.

В дальнейшем, 28 февраля и 1 марта, в республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью будет равняться 22 – 27 градусам мороза, при прояснениях станет опускаться до -31 градуса. Днем же 28 февраля потеплеет до 12 – 17 градусов выше нуля, а днем 1 марта – до -9, - 14.

В дальнейшем, начиная со 2 марта, в Татарстане температурный фон начнет постепенно повышаться, установится умеренно морозная погода.