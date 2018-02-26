В Казани завершился V Международный фестиваль патриотического кино «Защитники Отечества-2018»

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). В Казани прошло торжественное закрытие V Международного фестиваля патриотического кино «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба Минкульта РТ.
Финалистом конкурса в номинации «Детский проект» стал Кирилл Коргачев. Молодой человек из казанской детской студии медиатехнологий «Контакт» покорил членов жюри своим фильмом «Блокадницы». Заведующая сектором кинематографии Министерства культуры республики Лия Гильмутдинова вручила Кириллу благодарность министра культуры Республики Татарстан.
Остальные финалисты также были награждены почетными грамотами и подарками.
Гостями фестиваля в этом году стали заслуженный артист России Владимир Демидов и режиссер театра и кино Андрей Селиванов.