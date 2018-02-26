Посол США пообедал с руководителем благотворительного фонда Светланой Изамбаевой

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Посол США в России Джон Хантсман встретился с основательницей благотворительного фонда Светланой Изамбаевой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства США в Москве.

«Для меня большая честь разделить трапезу со Светланой Изамбаевой и узнать больше о ее значительной работе, которая помогает подросткам и взрослым с ВИЧ/СПИД», — цитируют слова Хантсмана в Twitter’е.

Пример Изамбаевой вдохновляет, отмечают в аккаунте посольства США.

«Это труд, который доказывает, что доступ к современным методам лечения позволяет каждому человеку жить полной жизнью и вносить свой вклад в развитие страны», — отмечает посольство США в Москве в микроблоге.

Посол США в России прибыл в Казань с деловым визитом. В столице РТ он пробудет до 27 февраля.