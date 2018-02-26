Объявленный в розыск в 30 странах мира хакер задержан на Украине

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Хакер, которого пытались поймать в 30 странах мира, задержан украинскими полицейскими, сообщает Интерфакс. У злоумышленника был найден паспорт гражданина Украины на чужое имя, также во время обыска у хакера были изъяты ноутбук, деньги и флеш-накопители.

Личность хакера пока не раскрывается. Задержанный был организатором платформы Avalanche, которая ежедневно инфицировала до 500 тысяч компьютеров по всему миру. 30 ноября 2016 года была проведена международная спецоперация по ликвидации этой сети, однако арестовать злоумышленника тогда не удалось.