Умер создатель ковбоя Вуди из «Истории игрушек» Бад Лаки

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В США на 84-м году жизни умер известный художник-мультипликатор Бад Лаки, сообщает Lenta.ru.

О смерти художника рассказал его сын Энди. По его словам, тот скончался в клинике Ньютауна (штат Коннектикут) после тяжелой болезни.

Лаки прославился как создатель ковбоя Вуди из «Истории игрушек». Также был автором мультфильмов, показанных в передаче «Улица Сезам». Кроме того, он занимался озвучиванием мультипликационных фильмов – его голосами говорили персонажи картин «Суперсемейка» и «Винни Пух».

В 2004 году Бад Лаки был номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный фильм».