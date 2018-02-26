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Происшествия

Ребенок из России скончался в стоматологии Казахстана

26 февраля 2018, 16:22

Причиной гибели годовалого малыша из Омской области стал анафилактический шок от анестезии.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Годовалый ребенок из Омской области РФ скончался после обезболивания в стоматологической клинике Караганды (Казахстан), пишут «Известия». 

Ребенка отвезли в стоматологию для лечения кариеса восьми зубов. Врачи решили проводить лечение под наркозом. После внутривенного введения препарата у ребенка произошел анафилактический шок и остановилось сердце.

Перед анестезией ребенку не сделали пробу на аллергическую реакцию, хотя его мать предупредила, что у него была аллергия на некоторые продукты. 

Руководство клиники давать комментарии отказалось.

Родители малыша находятся в Казахстане на службе по контракту. Они уже подали заявление в полицию.


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