Ребенок из России скончался в стоматологии Казахстана

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Годовалый ребенок из Омской области РФ скончался после обезболивания в стоматологической клинике Караганды (Казахстан), пишут «Известия».

Ребенка отвезли в стоматологию для лечения кариеса восьми зубов. Врачи решили проводить лечение под наркозом. После внутривенного введения препарата у ребенка произошел анафилактический шок и остановилось сердце.

Перед анестезией ребенку не сделали пробу на аллергическую реакцию, хотя его мать предупредила, что у него была аллергия на некоторые продукты.

Руководство клиники давать комментарии отказалось.

Родители малыша находятся в Казахстане на службе по контракту. Они уже подали заявление в полицию.