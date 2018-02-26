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Под завалами дома в Лестере до сих пор могут находиться люди

26 февраля 2018, 16:12

Жертвами взрыва дома в британском Лестере уже стали четыре человека. Еще четверо остаются в больницах, один из них — с серьезными ранениями.

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Полиция Лестера считает, что под завалами дома, который сгорел накануне вечером, до сих пор могут оставаться люди. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местного полицейского отделения Шейн О’Нил. Взрыв с последующим возгоранием в магазине на улице Хинкли-роуд в британском городе Лестере произошел вчера поздно вечером.

Полиция города заявила, что людей под завалами может быть больше. На данный момент спасательная операция продолжается. 

Возможность террористического акта полиция и власти отрицают. Причина взрыва и последующего возгорания до сих пор не установлена.


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