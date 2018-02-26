В Правительстве РФ предлагают уничтожать нелегальный алкоголь сразу после обнаружения

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Министерству финансов РФ и другим ведомствам поручено разработать предложения по немедленной ликвидации нелегального алкоголя, пишет газета «Известия». В настоящее время до решения суда конфискованное спиртное хранится на складах, содержание которых обходится стране в 40 млн рублей.

Такое предложение закономерно: закон позволяет ликвидировать на месте под видеозапись нелегальную икру, ценную рыбу и санкционные продукты.

Сразу после обнаружения нелегального алкоголя следователь назначает экспертизу, чтобы определить качество продукции. Контрафактный алкоголь может быть опасен для жизни человека, а потому, считает председатель МКА «Александр Тонконог и партнеры» Александр Тонконог, может быть уничтожен на месте, поскольку известен его состав.

Юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев, в свою очередь, считает, что нелегальный алкоголь имеет право на существование при соответствии стандартам качества. В таком случае он может быть реализован согласно решению суда.

Вопрос о ликвидации конфискованной спиртосодержащей продукции еще прорабатывается, а потому однозначного решения по этой ситуации нет.