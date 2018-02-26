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Мэр Днепра с иронией отозвался о смерти «известной сепаратистки»

26 февраля 2018, 16:06

Борис Филатов отреагировал на смерть Марины Меньшиковой, которая в 2016 году напала с молотком на участника конфликта в Донбассе.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Мэр украинского города Днепра Борис Филатов ехидно написал о смерти «известной сеператистки» Марины Меньшиковой на своей странице в Facebook’е. Осенью 2016 года в местном театре оперы и балета женщина увидела украинского военного и набросилась на него с молотком.

В своем посте Филатов рассказал, что сегодня утром находившаяся под арестом Меньшикова покончила с собой в днепровском СИЗО.

По словам свидетелей случившегося в 2016 году инцидента, тогда женщина кричала про «русский мир» и нецензурно обругала украинского военного и его жену. После этого ее отправили под домашний арест, но Меньшикова сбежала.

«Вначале ты ходишь на митинги за "русский мир". Потом бежишь из Днепра в Краматорск. Затем возвращаешься и бегаешь от полиции. Потом бежишь в Крым, а тебя твои "русские братья" депортируют обратно в Украину», – с издевкой заметил Филатов.

В середине января 2018 года Меньшикова была доставлена в Днепровский отдел полиции. 15 января суд арестовал ее без права выхода под залог.


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