Ушла в отставку судья Вахитовского суда Казани Галина Андреянова

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). По собственному желанию подала в отставку судья Вахитовского районного суда Казани Галина Андреянова.

Соответствующее заявление удовлетворила Квалификационная коллегия судей РТ 21 февраля. На данный момент в суд приказ еще не поступил. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе суда.

Имя Андреяновой появилось в СМИ в конце января, когда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к ККС РТ с предписанием возбудить против Андреяновой и Марины Фирсовой, судьи Ново-Савиновского райсуда столицы Татарстана, уголовные дела по подозрению в посредничестве во взяточничестве.

В случае с Андреяновой коллегия тогда отказала в возбуждении дела.