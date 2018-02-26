Семьи с детьми из Татарстана интересуются социальными пособиями и льготными кредитами

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ, Наталья Рыбакова). Новые единовременные выплаты сельским матерям при рождении второго ребенка, ежемесячные выплаты на первенцев и возможность для семей с детьми оформить ипотеку на льготных условиях – такие вопросы волнуют жителей Татарстана.

Ответы на них люди смогли получить сегодня из первых уст. О мерах социальной поддержки семьям с детьми рассказали заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова, министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, заместитель управляющего Отделением ПФР по РТ Асия Валиуллина и другие.

Студентка второго курса магистратуры казанского вуза Лейсан Насыбуллина этим летом станет мамой. Ее супруг тоже учится в вузе. Девушку интересует, сможет ли она претендовать на новую ежемесячную выплату из средств материнского капитала в связи с рождением первого ребенка после 1 января 2018 года.

«Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие либо усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане на II квартал 2017 года. Полуторакратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Татарстане на II квартал 2017 года составляет 13 тыс. 713 рублей. Размер ежемесячной выплаты в республике составит 8 тыс. 490 рублей», – пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Девушке было подробно рассказано, что она после рождения ребенка должна обратиться в органы социальной защиты с пакетом необходимых документов. Данная выплата будет предоставляться до достижения ребенком полутора лет. Другую жительницу Казани Юлию Якубянец интересовал вопрос оформления ипотеки по льготной ставке 6 процентов годовых. Они с супругом проживают в однокомнатной квартире и планируют второго ребенка.

«Программа действует, если у вас родится второй ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Это тот промежуток времени, в течение которого при рождении второго или третьего ребенка вы получаете возможность получения ипотечного кредита по ставке 6 процентов годовых. На территории Татарстана кредиты выдаются в размере не более 3 млн рублей. Льготная ставка при рождении второго ребенка действует три года, при рождении третьего ребенка в указанный промежуток времени – еще пять лет», – сообщил начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования отделения одного из банков Татарстана Леонид Захаров.

После мероприятия заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова рассказала журналистам, что проект по тематическим приемам семей с детьми в республике успешно реализуется уже не первый год. В 2018 году руководители министерств и ведомств рассказывают жителям республики о вопросах, связанных с демографическими новациями Президента РФ Владимира Путина, принятыми в конце прошлого года. Новшества направлены на поддержку семей с детьми.

«Демографическая ситуация сегодня беспокоит всех нас. Мы пытаемся изучить вопросы, которые волнуют людей. В настоящее время население Татарстана еще до конца не осведомлено о тех дополнительных мерах поддержки, которые приняты в России. Большая проблема для многих – отсутствие мест в детских садах. Одна из инициатив Президента РФ касается решения данной проблемы. Сегодня из средств маткапитала можно оплатить услуги в частном дошкольном учреждении. Это должен быть лицензированный детский сад», – подчеркнула Ларионова.

С 26 февраля по 4 марта в каждом муниципальном образовании Татарстана в рамках проекта «Крепкая семья» будут проводиться тематические приемы семей с детьми. На встречах будут обсуждаться такие темы, как специальная ипотечная программа для семей с двумя и более детьми, возможности использования материнского капитала, ежемесячные выплаты за рождение первого и второго ребенка и другие.