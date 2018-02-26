Турнир памяти фронтовика Петра Захарова прошел в Елабужском районе РТ

(Елабуга, 26 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В селе Большой Шурняк Елабужского района Татарстана прошел турнир по волейболу среди сельской молодежи на Кубок Героя Советского Союза Петра Захарова, который родился в этом селе. На соревнования съехались около десяти команд из сел Елабужского и Менделевского районов.

До начала состязаний спортсмены посетили школьный музей, где им рассказали о фронтовике. Петр Захаров был артиллеристом. В сержантском званию прошел всю войну: был командиром отделения в партизанском отряде 2-й Белорусской партизанской бригады, уничтожил из своего орудия три танка и несколько штурмовых орудий при взятии Кенигсберга, освобождал Маньчжурию от японцев.

По словам внучатого племянника героя Бориса Захарова, ему было очень приятно, что местные жители не забывают своего земляка.

Спортсмены играли по олимпийской системе. В итоге переходящий Кубок достался волейболистам из Менделеевского района. Второе место заняла команда из села Большой Шурняк. Тройку лидеров замкнула команда из села Татарский Дюм-Дюм.