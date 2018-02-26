Джон Хантсман счел Татарстан открытым для инвесторов

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что Татарстан открыт для инвестиций. Примером этого служат совместные проекты с американскими компаниями. Об этом дипломат сообщил журналистам после посещения Казанской ТЭЦ-3.

В рамках рабочего визита в столицу РТ Хантсман посетил Казанскую ТЭЦ-3. Дипломату показали обновленный блок станции, модернизированный по технологии компании General Electric. «Турбина от General Electric является примером того, как очень важная клиентская база создается в Республике Татарстан. Именно в Республике Татарстан Соединенные Штаты являются четвертым или пятым торговым партнером», – констатировал посол.

Целью своего визита в Казань Хантсман назвал «продвижение торгово-экономических связей». Эти контакты являются частью более широких взаимоотношений между двумя странами, добавил он.

«Здесь мы как раз видим удачный пример того, как на основании технологий, оборудования, которое было предоставлено со стороны GE, именно в Республике Татарстан был применен успешный опыт. Это является посланием, месседжем для американских партнеров, что торговые пути открыты», – подчеркнул дипломат.

Реализация крупного совместного проекта компаниями «ТАИФ» и GE – это пример открытости, уверен посол. «Это же относится к другим американским компаниям – Ford, Honeywell, General Electric. Еще раз подчеркиваю, Республика Татарстан открыта для инвесторов, для торговли», – заметил Джон Хантсман.

Дипломат прибыл в Казань вчера с официальным визитом и пробудет в столице Татарстана до 27 февраля. Ранее сегодня он встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и посетил КФУ.