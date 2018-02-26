(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Пскове мужчина застрелил таксиста из охотничьего ружья, сообщает РИА Новости.

Автомобиль такси с трупом внутри обнаружили 23 февраля недалеко от Пскова. Убитый мужчина был застрелен из охотничьего ружья в голову. Убийца стрелял почти в упор. Рядом с погибшим на сиденье лежало ружье и патроны. Чуть поодаль, в лесу, еще одна страшная находка – замерзший в снегу человек.

По версии следствия, трагедия разыгралась накануне празднования Дня защитника Отечества. Предполагаемый убийца отмечал праздник в одном из развлекательных заведений Пскова. В какой-то момент между мужчиной и руководством клуба вспыхнула ссора из-за потерянного гардеробного номерка. Подозреваемый вызвал такси и отправился домой. В квартире он взял обрез охотничьего ружья и патроны. Увидев оружие, таксист отказался везти разъяренного мужчину обратно в клуб, за что и поплатился. Убийца выстрелил в голову водителю, после чего перетащил тело на пассажирское сиденье, а сам сел за руль. Через некоторое время автомобиль привлек внимание инспекторов ГИБДД, и они стали его преследовать. В ходе погони подозреваемый не справился с управлением и вылетел с дороги. Оставаться в салоне авто он не стал, решив скрыться в лесу. По невыясненным пока причинам, мужчина так и остался в сугробе, получив переохлаждение организма, не совместимое с жизнью.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими выясняют все обстоятельства произошедшего.

