«Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» выпустил полиальфаолефиновые базовые масла

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» выпустил первые промышленные партии полиальфаолефиновых базовых масел. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Tatneft.

Полиальфаолефиновые масла являются экологически чистым продуктом, который не содержит канцерогенных веществ, серы и хлора. Отмечается, что завод «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» — первое и пока единственное предприятие страны, на котором создается такого рода продукция.

Данные масла удобны тем, что могут использоваться даже в районах Крайнего Севера из-за них низкой температуры застывания. Также они обладают низкой испаряемостью, что сокращает частоту доливки масла. В отличие от минеральных масел, полиальфаолефиновые базовые масла увеличивают срок эксплуатации более чем в 1,5 раза.