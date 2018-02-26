Введение курортного сбора в Краснодарском крае отложено из-за Мундиаля-2018

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что откладывает введение курортного сбора в регионе до середины июля, сообщил «Интерфакс». Сделано это из-за проведения чемпионата мира по футболу.

Футбольные страсти будут кипеть в Краснодарском крае с 14 июня по 15 июля. Помимо игр в 4 городах края разместятся базы команд-участниц: в Анапе — сборная Дании, в Геленджике — сборные Исландии и Швеции. В Краснодаре поселятся испанцы, а в Сочи — бразильцы и поляки.

«Мы обратились в Законодательное собрание края с предложением обнулить курортный сбор на время подготовки и проведения Мундиаля. Надеемся, что депутаты нас поддержат», — сказал глава региона. При этом Вениамин Кондратьев напомнил, что освобождены от уплаты сбора будут только участники турнира: спортсмены, тренеры, судьи, представители СМИ и специалисты техподдержки. «У болельщиков такой льготы нет», — отметил губернатор.

Курортный сбор в крае вводится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года в городах-курортах Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, а также в курортных поселениях Туапсинского района Новомихайловский, Джубга, Небуга и Шепси. Сумма сбора — 10 рублей за сутки проживания. Он будет взиматься с совершеннолетних, проживающих в названных курортах более суток. От оплаты освобождаются граждане РФ, зарегистрированные в Краснодарском крае.