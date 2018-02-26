Казанские автолюбители сделали подарки воспитанникам детского дома в Елабуге

(Елабуга, 26 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужский детский дом посетили представители казанских автоклубов «Лада Приора» и «Лада Гранта». Автолюбители из столицы Татарстана привезли подарки воспитанникам учреждения. К акции присоединились около 30 человек.

Казанские автолюбители решили поздравить детей с 23 Февраля и с предстоящим 8 Марта. Они подарили детям доску для занятий, куклы и машины, железную дорогу, настольные игры, мячи и сладости.

По словам гостей, это первая такая благотворительная акция, так как клубы образовались не так давно. Если «Ладе Гранте» исполнилось три года, то «Ладе Приоре» всего год.

«У меня и родители здесь жили, сам в Елабуге десять лет прожил. Хотелось порадовать именно воспитанников детского дома и показать, что автоклубы не просто вместе собираются, ездят куда-то, но и участвуют в благотворительных акциях», – пояснил администратор автоклуба «Лада Приора» из Казани Марсель Шигапов.

Воспитанники и воспитатели детского дома признались, что подарки им очень понравились, а визит автолюбителей оказался приятным сюрпризом.