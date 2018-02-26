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В Казани зафиксирована рекордно низкая температура воздуха за 10 лет

26 февраля 2018, 15:38

Прошедшая ночь, когда столбик термометра упал до минус 23,5 градуса, стала самой холодной за всю зиму.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Минувшей ночью в Казани побит температурный рекорд десятилетия, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В ночь с 25 по 26 февраля столбик термометра в столице РТ показывал 23,5 градуса мороза. Это значение зафиксировала метеостанция Казанского федерального университета (КФУ). 

Холоднее в Казани 26 февраля было только в 2007 году — тогда столбик термометра опустился до 26 градусов мороза. 

«Сейчас фиксируется большая холодная аномалия. Температуры ниже среднесуточных практически на 10 градусов», — отмечает заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Похолодание вызвано действием блокирующего антициклона, который не пропускает поток теплого воздуха из Атлантики, отмечает эксперт. Заморозки сохранятся практически до конца этой рабочей недели, сообщает пресс-служба КФУ.


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