В Казани зафиксирована рекордно низкая температура воздуха за 10 лет

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Минувшей ночью в Казани побит температурный рекорд десятилетия, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В ночь с 25 по 26 февраля столбик термометра в столице РТ показывал 23,5 градуса мороза. Это значение зафиксировала метеостанция Казанского федерального университета (КФУ).

Холоднее в Казани 26 февраля было только в 2007 году — тогда столбик термометра опустился до 26 градусов мороза.

«Сейчас фиксируется большая холодная аномалия. Температуры ниже среднесуточных практически на 10 градусов», — отмечает заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Похолодание вызвано действием блокирующего антициклона, который не пропускает поток теплого воздуха из Атлантики, отмечает эксперт. Заморозки сохранятся практически до конца этой рабочей недели, сообщает пресс-служба КФУ.