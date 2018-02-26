Екатерина Андреева отправилась на Мальдивы после отставки с «Первого канала»

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева отправилась в долгожданный отпуск после того, как перестала вести программу «Время» для европейской части России. Видео телеведущая опубликовала в своем Instagram`e.
«No shoes, no news – это девиз острова, и, действительно, – зачем тебе эти "испанские сапожкИ", если можно ходить по Земле, наконец. Как герой Ричарда Гира в "Красотке". Обувь снял, по газону походил – счастлив всю неделю и девушку хорошую нашел. Ну про news и так понятно – "Матрица. Перезагрузка"», – подписала Андреева ролик, на котором запечатлена поездка на катере у одного из Мальдивских островов.
«Это удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна», – кричит в камеру телеведущая. Фанаты поддержали Екатерину и пожелали ей незабываемого отпуска.
Ранее Кирилл Клейменов рассказал, что Екатерина Андреева вернется в программу «Время», когда освоит все технологии новой студии. До этого ведущая посетила оперу «Пиковая дама» в Большом театре.
NO SHOES,NO NEWS-это девиз острова,и действительно-зачем тебе эти «испанские сапожкИ» ,если можно ходить по Земле 🌎🌍🌍наконец .Как герой Ричарда Гира в «Красотке». Обувь снял,по газону походил-счастлив всю неделю и девушку хорошую нашёл 💃🏻💃🏻💃🏻. Ну про news и так понятно - «Матрица.Перезагрузка» ПОМНИМ ПРО СТОРИЗ ,ТАМ ТОЖЕ МНОГО 👍👍👍✌️✌️✌️👌👌👌😜😜😜. #я #море #офигенно #путешествие #яхта #вода #радость #жизньпрекрасна #maldives #yacht #boat #speed #speedy #sea #holiday #life #lifestyle #travelgram #travel #instatravel #хорошо #красотаспасетмир #девочки #девочкитакиедевочки #улыбка #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет