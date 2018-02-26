Екатерина Андреева отправилась на Мальдивы после отставки с «Первого канала»

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева отправилась в долгожданный отпуск после того, как перестала вести программу «Время» для европейской части России. Видео телеведущая опубликовала в своем Instagram`e.



«No shoes, no news – это девиз острова, и, действительно, – зачем тебе эти "испанские сапожкИ", если можно ходить по Земле, наконец. Как герой Ричарда Гира в "Красотке". Обувь снял, по газону походил – счастлив всю неделю и девушку хорошую нашел. Ну про news и так понятно – "Матрица. Перезагрузка"», – подписала Андреева ролик, на котором запечатлена поездка на катере у одного из Мальдивских островов.



«Это удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна», – кричит в камеру телеведущая. Фанаты поддержали Екатерину и пожелали ей незабываемого отпуска.



Ранее Кирилл Клейменов рассказал, что Екатерина Андреева вернется в программу «Время», когда освоит все технологии новой студии. До этого ведущая посетила оперу «Пиковая дама» в Большом театре.