Татарской молодежи Москвы привели в пример Алину Загитову

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Имя олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой прозвучало на награждении победителей конкурса «Хәрәкәт-2017», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Церемонию награждения традиционно открыл заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

«Радует, что у нас талантливая, трудолюбивая и умная молодежь, которой мы гордимся, — сказал Равиль Ахметшин. — Яркий пример этому — 15-летняя победительница Олимпиады Алина Загитова», — сказал Ахметшин.

IV церемония награждения победителей конкурса молодежных проектов «Хәрәкәт-2017» прошла в Москве 25 февраля. Жюри выбирало лучшие молодежные проекты в пяти номинациях.

Клуб татарской молодежи НИУ Высшей школы экономики TatarIn победил в номинации «Лучшее молодежное объединение». «Лучшим проектом в сфере сохранения татарского языка, литературы, истории, татарских традиций, культуры, объединения татарской молодежи» был признан Первый фестиваль нижегородских татар Нижгарfest. Лидером в области спорта, здорового образа жизни, духовного и нравственного воспитания стали «Молодежный клуб "7я"» и «Гребная регата за кубок Сабантуя». Журнал о никахе и халяльной свадьбе NIKAH day победил в номинации «Лучший проект в сфере IT и масс-медиа, дизайна, текстиля и архитектуры».

В этом году появилась новая номинация «Надежное плечо». За большой вклад в развитие татарских молодежных проектов она была присуждена Равилю Ахметшину, Фариту Фарисову и Марату Капкаеву.