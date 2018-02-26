«Алабугу» признали самой эффективной экономической зоной России

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Особая экономическая зона «Алабуга» получила награду в номинации «Максимальный эффект» за лидерство по абсолютным показателям деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.
«Алабугу» признали самой эффективной в России в ходе встречи заместителей главы АО «Особые экономические зоны» Дмитрия Голосова и Ильи Помигалова с представителями управляющих компаний российских особых зон.
Татарстанская ОЭЗ стала лидером по экспорту, выручке и количеству рабочих мест. В «Алабуге» создано 6 тыс. 63 новых рабочих места. Объем полученных налоговых льгот составляет 6,3 млрд рублей, таможенных – 11,6 млрд рублей.
Награду получила и ОЭЗ «Иннополис». Ее наградили за участие в комплексном развитии уникальной экосистемы для бизнеса в номинации «Социальная среда».