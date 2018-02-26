Все новости Татарстан Россия

Культура

В последний день зимы ТГТК «Экият» покажет пьесу «Ночь перед Рождеством»

26 февраля 2018, 15:18

Кукольный театр представит зрителям премьеру романтичного и мистического спектакля для взрослых по известной повести Николая Гоголя.

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Премьеру спектакля «Ночь перед Рождеством» по мотивам одноименной повести Н. В. Гоголя готовит Татарский государственный театр кукол «Экият», сообщается на сайте Министерства культуры РТ.

Спектакль по этой одновременно романтической и мистической истории предназначен для взрослых и построен по классической композиции «Театр в театре». Его режиссер-постановщик — лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бирюков. Художник-постановщик — Татьяна Мельникова (Санкт-Петербург), балетмейстер — заслуженный деятель искусств РТ Гузаль Маннапова.

«Ночь перед Рождеством» наступит для зрителей в последний день зимы — 28 февраля.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter