Источником вдохновения для художника Альменова при создании образа Шурале была его дочь

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Дина Юсупова). Татарское книжное издательство выпустило книги Габдуллы Тукая «Шурале» и «Водяная» на татарском и русском языках. Страницы изданий украшают классические образы, созданные художником Байназаром Альменовым.

Как сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» первый заместитель генерального директора Татарского книжного издательства Айдар Гимадиев, впервые книга с рисунками заслуженного деятеля искусств Татарской АССР Байназара Альменова вышла в свет в 1966 году.

«Эта социально значимая книга, переизданная уже несколько раз, вновь выпущена с помощью средств государства. Мы считаем, что книга – некий код. Можно сказать, информация из генов. И этот код хочется передать нашим детям, будущим поколениям. В непростую для татарского языка эпоху книги особенно востребованы, потому что их спрашивают даже за рубежом. Образ Шурале, который был открыт и сотворен Байназаром Альменовым, не раз был использован в сценических постановках», – отметил Гимадиев.

Дочь художника Инга Альменова рассказала корреспонденту агентства о творчестве своего отца. «Сказки Габдуллы Тукая отец читал и любил с детства. Сызмальства он часто бывал в лесу. Природа лесов около той деревни, где учился папа, вдохновляла его. Во время прогулок по этому лесу его глаза ловили различные образы. Когда родилась я, когда я росла, отец работал в основном ночью. Однажды я решила спросить его о Шурале. Я спросила его, чем занимается Шурале, когда ему не с кем играть, а он ответил мне: "А как ты сама думаешь?" Я ответила, что, наверное, он играет сам с собой, щекочет себя. Папа сказал: "Покажи мне, как играет Шурале". Вот так, наблюдая за мной, он и придумал образ Шурале. Говоря короче, я – первый образец», – поделилась она воспоминаниями.

Книги можно купить в фирменных магазинах Татарского книжного издательства или в Центре татарской литературы.