(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). «Скорая помощь» и «Хендай» не поделили дорогу в Нижнекамске, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнекамску.

ДТП с участием кареты «Скорой помощи» и корейской легковушки «Хендай» произошло утром 23 февраля. «Скорая» ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной. На перекрестке улиц Студенческая и 30 лет Победы ее грубо подрезал автомобиль «Хендай». Водитель «скорой» не сумел избежать столкновения с корейским автомобилем и снес автохама с дороги.

В результате ДТП медсестра и фельдшер получили ушибы и ссадины. 34-летний виновник аварии с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. От сильного удара обе двери «Хендай» буквально вмяло внутрь. Со стороны пассажирской и задней дверей выбиты стекла. Не исключено, что автомобиль не подлежит восстановлению. «Скорая» от столкновения вылетела на обочину и застряла в сугробе. У нее сильно деформирован передний бампер и крышка капота. Обе фары машины медпомощи и решетку радиатора тоже придется заменить.